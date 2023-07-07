В Иркутске вышедшая из берегов река подтопила 14 участков

Уровень воды поднялся из-за продолжительных дождей

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Река Ушаковка вышла из берегов в Иркутске, подтоплено 14 приусадебных участков в одном из районов города. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"В Иркутске в районе Пади Грязнуха пожарные с местными жителями отсекают поток вышедшей из берегов реки Ушаковки от жилых домов. Сейчас в этом районе подтоплены 14 участков, находящихся в низине", - говорится в сообщении.

Уровень воды в реке поднялся из-за продолжительных дождей. По данным на 16:00 (11:00 мск), уровень воды выше критических отметок также наблюдается на некоторых участках реки Китой в Ангарском городском округе, реки Ия в Тулунском районе.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, ситуация осложнилась 6 июля, когда резко повысился уровень воды в реках. Наиболее сложная гидрологическая обстановка сложилась в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и городе Тулуне. Было подтоплено более 400 участков, 6 домов. В пятницу вода начала спадать. Из зоны подтоплений эвакуированы более 100 человек.

В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и городе Байкальске - режим ЧС. Также в пятницу власти приняли решение ввести режим ЧС в Черемховском районе и четырех муниципалитетах Усольского, чтобы оперативно ликвидировать последствия паводка. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.