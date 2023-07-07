Figaro: спутница Делона обвинила членов семьи актера в насилии

Хироми Роллен подала иск в отношении членов семьи Алена Делона, а также его охранников

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Спутница французского 87-летнего актера Алена Делона Хироми Роллен написала заявление на членов его семьи, обвинив их в применении насилия. Об этом сообщила в пятницу газета Le Figaro.

Как отмечает адвокат Роллен, слова которого приводит издание, она "подала иск в отношении членов семьи Делона, а также его охранников за применение насилия с отягчающими обстоятельствами, которое подтверждено результатами медицинского обследования".

Вместе с тем она отвергла все обвинения в свой адрес. В частности, речь идет о моральном насилии над Делоном, чтении его частной переписки, а также злоупотреблении уязвимым положением, в котором актер находится после инсульта.

Ранее сообщалось, что против Роллен начато предварительное расследование. Это решение было принято после заявлений со стороны детей французского актера. Позже к обвинениям присоединился Делон. В соответствии с французским уголовным законодательством действия, в которых обвиняют Роллен, грозят ей наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штрафом в размере до €45 тыс.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся в более чем 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969).

В мае 2019 году на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.