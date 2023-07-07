В Кабардино-Балкарии иностранных студентов подозревают в пособничестве аферистам

В результате их действий несколько пенсионеров потеряли более 1 млн рублей

НАЛЬЧИК, 7 июля. /ТАСС/. Двое иностранных студентов подозреваются полицией Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в пособничестве аферистам, из-за которых несколько пенсионеров потеряли более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по КБР.

"Пенсионеры передавали прибывшим курьерам наличность в размере от 75 до 500 тыс. рублей, общая сумма причиненного ущерба превысила 1 млн. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР установили личности и задержали подозреваемых, приходивших за денежными средствами к пожилым людям. Ими оказались двое приехавших на обучение из-за границы студентов одного из местных вузов в возрасте 19 и 26 лет", - говорится в сообщении.

Задержанные дали признательные показания. Установлено, что молодые люди нашли работу курьерами в интернете, адреса получали от анонимного куратора. "Забрав деньги, злоумышленники переводили их на счета своих теневых нанимателей, оставляя себе 5 тыс. рублей в качестве вознаграждения за каждый "выполненный заказ", - уточнили в ведомстве.

При дальнейшем разбирательстве полицейские установили еще одну потерпевшую - 89-летнюю жительницу Нальчика. Пожилая женщина, также поверив звонившему, отдала криминальному посыльному 500 тыс. рублей. "В отношении подозреваемых следственным управлением МВД по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оба фигуранта заключены под стражу", - добавили в МВД.

За два дня в полицию Кабардино-Балкарии с сообщениями о мошенничестве обратились четверо жителей Майского и Прохладненского районов, а также города Нальчика в возрасте от 71 до 83 лет. Каждому из потерпевших звонил неизвестный, который, представляясь сотрудником прокуратуры, правоохранительных органов или адвокатом, сообщал, что их родственник стал виновником ДТП, и для урегулирования вопроса необходимо передать деньги через доверенное лицо.