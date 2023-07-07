В Ясиноватой с начала СВО под огнем ВСУ погибли более 60 жителей

Мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что еще свыше 260 ранены

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Более 15 000 снарядов различных типов было выпущено украинской армией по Ясиноватой в ДНР и ее окрестностям с начала специальной военной операции, в результате чего погибли более 60 мирных жителей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"Ситуация остается напряженной. Могу сказать, что с начала специальной операции украинская армия выпустила по Ясиноватой и ее окрестностям свыше 15 000 различных снарядов", - отметил Шевченко. По его словам, за этот период в результате обстрелов в городе погибли свыше 60 мирных жителей, ранения получили более 260 человек. Большой урон нанесен инфраструктуре, огнем ВСУ повреждено и разрушено более 2 300 различных социальных объектов и домостроений в городе.

"Несмотря на это, идет восстановление. В день минимум один объект сдается отремонтированным. Всего в городе работает несколько бригад общим число специалистов 75 человек. Тяжело, конечно, но мы трудимся. Для Республики - это чуть ли не рекорд по темпам восстановления. Может, в больших городах тоже где-то так, но не больше, чем у нас", - подчеркнул градоначальник.

Мэр рассказал, что активно помогает регион-шеф города - Челябинска область. В частности, при поддержке челябинцев в Ясиноватой до конца года появится два многофункциональных центра, их строительство уже началось. Сейчас же в населенном пункте нет МФЦ, за необходимыми документами горожанам необходимо ездить в соседние Донецк, Макеевку или Горловку.

Власти также работают над запуском автобуса на Донецк, он не ходит с февраля 2022 года из-за обстрелов. Лицензия на маршрут уже получена.

Ясиноватая находится в 21 км от Донецка. Это один из крупнейших железнодорожных узлов Донбасса. Город с 2014 года находится в прифронтовой зоне и практически каждый день подвергается украинским обстрелам.