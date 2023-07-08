СМИ: в Индии в день местных выборов в стычках погибли не менее девяти человек

По информации Press Trust of India, в штате Западная Бенгалия также регистрируются нападения на избирательные участки, блокирование их работы и кража урн для голосования

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия в результате стычек в ходе голосования на местных выборах. Об этом в субботу сообщило агентство Press Trust of India.

Голосование началось в 07:00 по местному времени (04:30 мск) и продлится до 17:00 (14:30 мск). В различных инцидентах погибли девять активистов местных партий, участвующих в выборах. Больше всего жертв в рядах правящей в штате партии "Всеиндийский Тринамул конгресс" - пять человек.

Помимо нападений на политических активистов, в штате регистрируются другие связанные с выборами правонарушения, такие как нападения на избирательные участки и блокирование их работы, кража урн для голосования. Местные партии называют причиной беспорядков нехватку в отдаленных населенных пунктах сотрудников центральных правоохранительных органов. При этом в правящем "Всеиндийском Тринамул конгрессе" считают, что вину за это несет центральное правительство Индии, тогда как оппозиция заявляет, что избирательная комиссия штата должна была привлечь дополнительные силы для обеспечения порядка.

Местные выборы в Западной Бенгалии рассматриваются как важный этап подготовки к всеобщим выборам в парламент Индии в 2024 году. С момента объявления выборов 8 июня в различных насильственных инцидентах погибли около 20 человек, сторонники конкурирующих партий неоднократно вступали в столкновения, в частности, во время подачи документов кандидатов.