8 июля, 08:21
Военная операция на Украине

В Лисичанске сообщили о гибели человека при обстрелах ВСУ

Еще четверо получили ранения

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю более 30 раз обстреляли город Лисичанск в ЛНР, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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"За неделю с 28 июня по 5 июля в Лисичанске после обстрелов со стороны ВСУ получили осколочные ранения гражданские: два мужчины, две женщины. Один мужчина получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщал ТАСС об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки М109 "Палладин" и склада боеприпасов ВСУ на лисичанском направлении. 

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