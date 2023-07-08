В Лисичанске сообщили о гибели человека при обстрелах ВСУ

Еще четверо получили ранения

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю более 30 раз обстреляли город Лисичанск в ЛНР, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"За неделю с 28 июня по 5 июля в Лисичанске после обстрелов со стороны ВСУ получили осколочные ранения гражданские: два мужчины, две женщины. Один мужчина получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщал ТАСС об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки М109 "Палладин" и склада боеприпасов ВСУ на лисичанском направлении.