Пушилин заявил, что в ДНР более 120 человек получили травмы из-за мин "Лепесток"

По данным врио главы региона, 3 человека погибли

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Более 120 человек, включая 10 детей, получили травмы, подорвавшись на противопехотных минах "Лепесток" в ДНР, сообщил ТАСС в субботу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Так и продолжают применять по мирному населению Донбасса все имеющееся у них вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Нарушение международного права при ведении боевых действий - уже абсолютно привычная для ВФУ [вооруженными формированиями Украины] и его руководства практика. Например, обстреливают противопехотными минами "Лепесток" - на сегодня из-за них в ДНР 122 человека получили увечья, в том числе 10 детей, 3 человека погибли", - сказал Пушилин.

Украинские войска систематически сбрасывают "Лепестки" на населенные пункты Донбасса. Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Применение этих противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.

Последний случай подрыва мирного жителя на мине "Лепесток" в Донецке произошел 6 июля, тогда мужчина 1977 года был доставлен с различными травмами в республиканский травматологический центр.