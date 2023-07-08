8 июля, 15:24,
обновлено 8 июля, 16:14
Лесные пожары в России

В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

Их площадь превысила 9 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров, площадь которых превысила 9 тыс. га, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

"В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля - в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа", - заявила губернатор.

По ее данным, на 15:00 (13:00 мск) часов 8 июля на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9 114,18 га; 5 ландшафтных - на площади 599 га.

  

Теги:
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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