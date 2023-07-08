В Свердловской области водитель на трассе сбил трех подростков-велосипедистов

В управлении ГИБДД по региону сообщили, что у двоих мальчиков врачи диагностировали различные переломы, у третьего ребенка сотрясение головного мозга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля уснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних велосипедистов на трассе в Свердловской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"Около 14:00 (12:00 мск) на 20-м км автодороги Ревда - Дегтярск - Курганово мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем LADA Priora, уснул за рулем, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на трех несовершеннолетних велосипедистов, остановившихся утолить жажду на обочине дороги. В результате наезда подростки, все 2007 года рождения, получили травмы, с которыми госпитализированы в детскую больницу Екатеринбурга. У двоих мальчиков врачи диагностировали различные переломы, у третьего ребенка сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Прокуратура города Ревда взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.