Прокуратура проверит сообщения о столкновении мотодельтаплана с палаткой в Кунгуре

ЧП произошло на фестивале воздухоплавания

ТАСС, 9 июля. Транспортная прокуратура проводит проверку после сообщений СМИ о столкновении мотодельтаплана с палаткой на фестивале воздухоплавания в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ 9 июля выявлена публикация о том, что в ходе проведения в Кунгуре Пермского края фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

По итогам проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов.