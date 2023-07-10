10 июля, 02:13

В Нигерии в результате ДТП с автобусом погибли 20 человек

AP Photo/ Sunday Alamba, архив
© AP Photo/ Sunday Alamba, архив

При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии. Об этом в понедельник сообщила нигерийская газета Punch.

По ее информации, авария произошла в воскресенье на трассе Лагос - Бадагри. При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

Как отмечает газета, директор управления дорожного движения штата Лагос подтвердил смерть 20 человек. Он сообщил, что автобус перевозил 18 членов одной семьи и их друзей, которые направлялись на семейную вечеринку в Бенин. 

Теги:
Нигерия
© Информационное агентство ТАСС
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