В Нигерии в результате ДТП с автобусом погибли 20 человек

При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии. Об этом в понедельник сообщила нигерийская газета Punch.

По ее информации, авария произошла в воскресенье на трассе Лагос - Бадагри. При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

Как отмечает газета, директор управления дорожного движения штата Лагос подтвердил смерть 20 человек. Он сообщил, что автобус перевозил 18 членов одной семьи и их друзей, которые направлялись на семейную вечеринку в Бенин.