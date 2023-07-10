В Челябинской области произошел пожар в семи заброшенных строениях

Площадь возгорания составила 2 га

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. В Усть-Катаве загорелась трава, пожар перекинулся на семь заброшенных строений на площади 2 га. Пострадавших нет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"На улице Станционной (район старого железнодорожного вокзала) горят семь заброшенных строений и трава на площади 2 га вдоль железной дороги. Пострадавших нет", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что на месте пожара работают 6 автоцистерн и 22 человека личного состава.