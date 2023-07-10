10 июля, 12:40

В Челябинской области произошел пожар в семи заброшенных строениях

Площадь возгорания составила 2 га

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. В Усть-Катаве загорелась трава, пожар перекинулся на семь заброшенных строений на площади 2 га. Пострадавших нет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"На улице Станционной (район старого железнодорожного вокзала) горят семь заброшенных строений и трава на площади 2 га вдоль железной дороги. Пострадавших нет", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что на месте пожара работают 6 автоцистерн и 22 человека личного состава. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация