СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице в Ставропольском крае

Информация о гибели четырехлетней девочки в результате ненадлежащего оказания медпомощи ранее появилась в СМИ

СТАВРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"В средствах массовой информации были размещены сведения о ненадлежащем оказании медицинской помощи четырехлетней девочке в больнице Ставропольского края, в результате чего спустя непродолжительное время после госпитализации наступила ее смерть. <…> Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи организовали проверку. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Устанавливаются обстоятельства происшествия.