Около 600 человек эвакуировали из мест подтопления в Сочи из-за сильных дождей

В пунктах временного размещения находятся 364 человека

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Почти 600 человек эвакуировали при подтоплениях из-за дождей в Сочи, 364 из них остаются в пунктах временного размещения, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"Эта ночь в городе прошла спокойно, без дождей. Локально осадки сегодня прогнозируют в районе 13-15 часов в горах и предгорьях, режим повышенной готовности сохраняем. В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека - это и горожане и гости курорта, все условия для них созданы", - говорится в сообщении главы города.

Он добавил, что мобильные группы обошли почти 180 домовладений для фиксации последствий подтоплений, людям помогают собрать необходимые документы для получения выплат. Береговую линию приводят в порядок после шторма, пляжи остаются закрытыми для купания.