На трассе А-147 Джубга - Сочи упали два дерева

Движение частично затруднено

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Два дерева упали из-за непогоды на участках федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи, движение затруднено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

"Дежурные бригады устраняют два упавших дерева на 110-м и 116-м км ФАД А-147 Джубга - Сочи. Движение частично затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что последствия устраняют специалисты.

По данным ведомства, в Лазаревском районе Сочи идут сильные дожди, фиксируется частичное подтопление проезжей части и смерчи над морем. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, также в Лазаревском районе прошел град, заявок от населения о последствиях не поступало. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по Сочи в связи с непогодой продлено до конца дня вторника.