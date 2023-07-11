В Испании в ходе забега с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали три человека

Всего с начала гуляний травмы получили около 25 человек.

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали во вторник во время участия в забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного Креста.

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился около трех минут. Всего с начала гуляний в ходе ежедневных забегов с быками (энсьерро) травмы получили около 25 человек.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина стартовал в Памплоне 6 июля и продлится неделю. В рамках фестиваля проходят ежедневные забеги с быками, в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля происходят случаи ранений участников забегов.