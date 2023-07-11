В ДТП на Урале пострадали четыре человека

Инцидент произошел на дороге Екатеринбург - Серов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате ДТП на дороге Екатеринбург - Серов в Нижнетуринском районе Свердловской области. Столкнулись большегруз, "Газель" и легковой автомобиль, сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

"По предварительным данным, в результате аварии водитель большегруза "Купава 5701-0000311" получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Нижнетуринскую больницу. Водитель ZAZ Chance и его пассажир, а также водитель "Газели" получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". После этого водитель легкового автомобиля допустил наезд на "Газель". Сотрудниками полиции установлено, что ранее водитель большегруза несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости.