11 июля, 11:08

В ДТП на Урале пострадали четыре человека

Инцидент произошел на дороге Екатеринбург - Серов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате ДТП на дороге Екатеринбург - Серов в Нижнетуринском районе Свердловской области. Столкнулись большегруз, "Газель" и легковой автомобиль, сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

"По предварительным данным, в результате аварии водитель большегруза "Купава 5701-0000311" получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Нижнетуринскую больницу. Водитель ZAZ Chance и его пассажир, а также водитель "Газели" получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". После этого водитель легкового автомобиля допустил наезд на "Газель". Сотрудниками полиции установлено, что ранее водитель большегруза несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация