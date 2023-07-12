12 июля, 06:17

В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж

На борту находились 156 пассажиров, посадка прошла благополучно

НОВОСИБИРСК, 12 июля. Самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в среду.

"По предварительным данным, сегодня около 09:00 (05:00 мск) часов в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс Новокузнецк - Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)", - говорится в сообщении.

Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 156 пассажиров. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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