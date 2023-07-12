В Перми задержали подозреваемого в избиении дрессировщика Росгосцирка

По словам директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного, пострадавший Игорь Корчагин находится в коме

ПЕРМЬ, 12 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в избиении дрессировщика Росгосцирка в Перми задержан. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

"Подозреваемый Исмаилов по нанесению тяжких телесных повреждений дрессировщику задержан", - сообщили в министерстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что у дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП в гостинице в ночь на 3 июля. В результате конфликта дрессировщик оказался в больнице с травмой головы. По словам директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного, Корчагин находится в коме, у него также диагностирован ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа и затылочной кости. В Минздраве Прикамья пояснили, что "пациент находится в тяжелом состоянии". Управление МВД России по Перми возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В новость внесена правка (10:45 мск) - повтор с изменением источника информации, верно - министерство территориальной безопасности Пермского края.