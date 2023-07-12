В Москве в ходе рейда выявили нелегально работавших на складах Ozon мигрантов

Некоторые нарушители будут выдворены из России с последующим закрытием въезда на пять лет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские выявили 57 иностранцев, которые нелегально работали на складах сети супермаркетов и крупного интернет-магазина. Об этом в среду журналистам сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

"В Москве в рамках профилактического рейда полицейские выявили 57 иностранцев, которые нелегально трудились на складах, принадлежащих сети супермаркетов и крупному интернет-магазину. В их отношении составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ", - сказал он.

Никулинский районный суд Москвы признал мигрантов виновными в совершении правонарушения. Они оштрафованы. Кроме того, 44 нарушителя будут выдворены из России с последующим закрытием въезда на пять лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать нарушителей миграционного законодательства, с целью привлечения их к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ ("Нарушения при привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности"). Виновникам грозит наложение административного штрафа в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей за каждое правонарушение.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что рейд по выявлению нарушителей проводился в том числе на складах Ozon.