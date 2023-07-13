12 июля, 21:27,
обновлено 12 июля, 21:50
Военная операция на Украине

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Позднее тревога распространилась почти на всю территорию страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В красной зоне также находятся Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская и Черниговская области и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

Спустя некоторое время режим воздушной тревоги распространился почти на всю территории Украины.

К 0:48 мск сирены не работали только в Одесской и Харьковской областях, все остальные регионы находились в красной зоне.

В новость внесены изменения (0:48 мск) - добавлена новая информация. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация