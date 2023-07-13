В Липецкой области пять человек спасли из зацепившегося за ЛЭП воздушного шара

Пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание

ТАСС, 12 июля. Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в Липецкой области, пять пассажиров спасены. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале правительства региона.

"Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ [особой экономической зоны] "Липецк" <...> Все люди спасены, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в корзине шара находились пять человек, детей среди пассажиров не было. "После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание", - указано в сообщении.