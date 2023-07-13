12 июля, 23:35
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Подробности не приводятся

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в административном центре Кировоградской области Украины городе Кропивницком (ранее Кировоград). Об этом сообщает агентство РБК-Украина, не приводя подробностей.

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Военная операция на Украине. Онлайн

В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Сообщалось о взрывах в Киеве, Борисполе, в Хмельницкой области, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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