В селе Шайдуриха в тушении пожара задействовали вертолеты Ми-8 ЦВО

Ликвидация горения продолжается

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами, привлечены к ликвидации крупного пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО в четверг.

"Два вертолета из состава армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа с 06:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) вылетели в район распространения открытого горения и приступили к сбросам воды на очаги возгораний в окрестностях населенного пункта. Огонь распространяется в лесных участках между домовладениями, он локализован, но ликвидация горения продолжается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что угроза распространения огня отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"На данный момент угроза распространения огня отсутствует", - цитируют в пресс-службе начальника управления организации пожаротушения регионального ГУ МЧС Вячеслава Новикова с уточнением, что для тушения пожара в готовности к взлету находится борт Бе-200 МЧС России.

Днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.

По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.