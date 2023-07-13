На всей территории Амурской области ввели режим ЧС в лесах из-за пожаров

На территории региона действуют 39 пожаров на общей площади около 60 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах введен на всей территории Амурской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщила ТАСС пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Губернатор Василий Орлов подписал постановление о введение режима ЧС в лесах на территории Амурской области с 13 июля", - сообщили в пресс-службе.

По информации заместителя председателя правительства Приамурья - министра лесного хозяйства и пожарной безопасности по региону Алексея Севостьянова, на территории области действует 39 пожаров на общей площади около 60 тыс. га. Над тушением работают более 500 человек - почти 90% всей группировки Амурской области, в резерве осталось 47 человек. В основном горят два северных района области: Зейский и Селемджинский.

Также, Севастьянов уточнил, что в это же время на границе с Приамурья с Якутией действует порядка 150 пожаров на общей площади около 400 тыс. га. В Приамурье эти пожары принесли задымление. По информации Роспотребнадзора, дым не представляет угрозы для здоровья.

"В Хабаровском крае и в Якутии объявлен межрегиональный режим ЧС в лесах. В связи с тем, что север нашей области приближен к этим субъектам и есть уже факты перехода термоточек со стороны Якутии на территорию Амурской области правительство региона выступило с предложением ввести межрегиональный ЧС", - сказал Севостьянов. Он уточнил, что это решение позволит привлечь федеральные силы и средства.