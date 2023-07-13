В селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение

Продолжаются работы по проливке и разборке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В селе Шайдуриха Свердловской области открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по проливке, разборке", - сказали в пресс-службе.

Тушение лесного пожара осложнено труднодоступной местностью, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Свыше 100 специалистов Уральской авиабазы продолжают бороться с лесным пожаром в Невьянском районе, где расположено село Шайдуриха. <…> Тушение лесного пожара в Невьянском районе осложняется его труднодоступностью: территория заболочена и технике сложно подобраться к очагам возгорания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в тушении возгорания также задействованы три вертолета Ми-8, которые сбросили 153 тонны воды, и самолет-амфибия Бе-200. "Ликвидация возгораний в указанном районе велась с 10 июня. Во второй половине дня 12 июля из-за шквалистого и порывистого ветра в условиях экстремально высокой температуры воздуха огонь за два часа продвинулся на 7 км в сторону села Шайдуриха, став возможной причиной пожара в населенном пункте. А впоследствии площадь пожара разрослась с 0,8 га до 700 га", - цитируют в департаменте исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Александра Петрова.

Днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Ранее специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.

По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.

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