13 июля, 09:32,
обновлено 13 июля, 09:52

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Курганской области 14 июля

В регионе ожидаются дожди, сильный ветер с порывами до 20 м/с, грозы и град

ТАСС, 13 июля. Главное управление МЧС предупредило об ухудшении погоды в Курганской области 14 июля - в регионе ожидаются дожди, сильный ветер с порывами до 20 м/с, грозы и град. Об этом сообщили в областном главке ведомства.

"По данным курганского ЦГМС, 14 июля на территории Курганской области ожидается ухудшение погодных условий: ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Местами грозы, днем с градом. Ветер западный 6-11 м/с, днем порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Свердловской области также предупреждает жителей об ухудшении погоды 14 июля в регионе, где ожидаются сильные дожди.

По данным уральского Гидрометцентра, в Свердловской области установилась облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем может достигнуть 27 градусов. Синоптики прогнозируют сильный ливень, грозу, крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 м/с. 

Теги:
РоссияКурганская область
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