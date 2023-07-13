В крупнейшем заповеднике Приамурья почти неделю тушат пожар

Площадь возгорания составляет около 450 га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Пожар в крупнейшем в Приамурье государственном природном заповеднике "Норский" тушат почти неделю. Площадь возгорания составляет около 450 га, об этом сообщил в четверг ТАСС директор Норского заповедника Тимофей Мудрак.

"С 7 июля горит Норский заповедник на южной его границе. Примерная площадь пожара - около 450 га", - уточнил Мудрак.

Над тушением пожара работают 50 человек и 18 единиц техники. Горит южная граница заповедника в междуречье рек Сохатинки и Бурундушки (Селемджинский район). Ситуация находится под контролем регионального минлеса.

С 13 июля на всей территории Амурской области введен режим ЧС в лесах регионального характера. По информации заместителя председателя правительства Приамурья - министра лесного хозяйства и пожарной безопасности по региону Алексея Севостьянова, на территории области действует 39 пожаров на общей площади около 60 тыс. га. Над тушением работают более 500 человек - почти 90% всей группировки Амурской области, в резерве осталось 47 человек. В основном, горят два северных района области: Зейский и Селемджинский.

Норский заповедник находится на севере Амурской области в Селемджинском районе, в междуречье рек Селемджа и Нора. Его площадь составляет более 200 тыс. га.