В Нижегородской области возбудили дело после похищения неизвестным двух подростков

Инцидент произошел в районе поселка Малое Козино

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после похищения подростков в Нижегородской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "г", "д", ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 12 июля в районе поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа мужчина, угрожая ножом, похитил двух подростов, которых посадил в автомобиль и увез. В пути автомобиль застрял в грязи, злоумышленник связал потерпевших и скрылся с места преступления. Подростки смогли освободиться, покинуть место и обратиться за помощью.