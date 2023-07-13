В Волгограде забравшегося на плиту скульптуры "Родина-мать" туриста арестовали на 10 суток

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде приезжего, который в ночь на четверг забрался на плиту скульптуры "Родина-мать зовет" в Волгограде. Суд арестовал туриста на 10 суток, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ночью полицейские патрульно-постовой службы управления МВД РФ по Волгограду, несущие службу на территории Мамаева кургана, задержали 23-летнего гостя города. Молодой человек находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и забрался на плиту скульптуры "Родина-мать зовет". В отношении задержанного был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста", - говорится в сообщении.

Ранее в Волгограде сообщалось о нескольких случаях осквернения мемориала. Так, в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от пламени Вечного огня. В мае полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая сожгла в нем свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы. В начале июля полицейские задержали в Волгограде приезжего, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы на аллее Героев.