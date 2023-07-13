В Туапсинском районе на туробъектах находятся около 48 тыс. туристов

К уборке штормового мусора приступили на всех 20 поврежденных стихией пляжах

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 48 тыс. туристов продолжат отдых в здравницах и гостиницах пострадавшего от подтопления Туапсинского района Краснодарского края, сообщила в четверг пресс-служба администрации муниципального образования.

"Несмотря на ЧС, курортный сезон в Туапсинском районе продолжается. В муниципалитете, как и до непогоды, работают почти 900 средств размещения. В санаториях, гостиницах, отелях сейчас отдыхают около 48 тыс. гостей. В пострадавших пансионатах завершается ликвидация последствий ЧС", - говорится в сообщении.

По-прежнему работают 20 детских здравниц, в которых находится более 13 тыс. школьников. К уборке штормового мусора приступили на всех 20 поврежденных стихией пляжах, добавили в пресс-службе.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. По состоянию на четверг в пунктах временного размещения остаются семь человек, включая двоих детей.

Подтопленными были здание районной больницы, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.