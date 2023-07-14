14 июля, 09:45

В Сириусе в ДТП с двумя автомобилями пострадали трое детей

Всего пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. На федеральной территории Сириус на улице Триумфальной произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из которых дети. Об этом сообщается в Telegram-канале ОМВД России по федеральной территории в пятницу.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю LADA Largus. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое детей в возрасте от 5 до 16 лет и 46-летняя женщина", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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