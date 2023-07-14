Большинство работников цеха УЭХК, где произошло ЧП, направлены домой после обследования

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Работники, находившиеся в цеху Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в момент инцидента с разгерметизацией баллона с обедненным гексафторидом урана, прошли медобследование.

Большинство из них направлены домой, один человек инцидента погиб.

Об этом сообщили отдел по связям с общественностью УЭХК.

"В результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. <…> Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.