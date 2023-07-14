14 июля, 11:20

Большинство работников цеха УЭХК, где произошло ЧП, направлены домой после обследования

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Работники, находившиеся в цеху Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в момент инцидента с разгерметизацией баллона с обедненным гексафторидом урана, прошли медобследование.

Читайте также
Эксперт: утечка обедненного гексафторида урана на УЭХК не представляет радиационной угрозыНа уральском предприятии разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом уранаРосатом заявил, что радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате в норме

Большинство из них направлены домой, один человек инцидента погиб.

Об этом сообщили отдел по связям с общественностью УЭХК.

"В результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. <…> Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация