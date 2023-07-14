Фигурантам волгоградского дела о ссоре в родительском чате смягчили приговор

. Главный фигурант Арсен Мелконян получил 8,5 года колонии строгого режима вместо 11 лет,

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении троих фигурантов о ссоре в родительском чате и смягчил приговор Арсену Мелконяну, Арману Смбатяну и Анне Мелконян. Главный фигурант Арсен Мелконян получил 8,5 года колонии строгого режима вместо 11 лет, как это было ранее, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что суд в Краснодаре отменил обвинительный приговор Арсену Мелконяну, который ранее был осужден в Волгограде за убийство после ссоры в родительском чате, а также двум другим фигурантам, и направил дело на рассмотрение в Волгоградский областной суд. Решение было опубликовано на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Приговором Центрального районного суда Волгограда Арсену Мелконяну было назначено наказание в виде 11 колонии строгого режима, Арману Смбатяну - 7 лет строгого режима, Анне Мелконян - 5 лет и 6 месяцев общего режима.

"По итогам рассмотрения Волгоградский облсуд изменил приговор. На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Мелконян Арсен освобожден от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 119 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Исключен из осуждения Арсена Мелконяна по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 111 УК РФ, квалифицирующий признак - группой лиц по предварительному сговору. Признаны в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мелконяну, участие в СВО, наличие наград, благодарности. Назначенное ему наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ смягчено до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Действия Армана Смбатяна переквалифицированы с ч. 4 ст. 111 на ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ, по которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев в колонии строгого режима. Действия Анны Мелконян переквалифицированы с ч. 4 ст. 33, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ на ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 111 УК РФ, по которой ей назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца в колонии общего режима.

Дело в отношении жителя Волгограда, его сестры и ее супруга вызвало широкий общественный резонанс. В родительском чате в мессенджере произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. На встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице. В марте 2022 года все трое получили реальные сроки.