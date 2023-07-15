ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 15 июля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили около 60 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка - 5 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - 4. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий", - написал Гладков.

По его данным, обстрелы также зафиксировали в Борисовском районе, Валуйском и Шебекинском городских округах. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов, по селу Середа - пять минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.