15 июля, 07:27,
обновлено 15 июля, 08:13
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о ликвидации двух украинских ДРГ

Врио губернатора региона Евгений Балицкий рассказал, что они предприняли попытку провести разведку боем на севере Дорожнянки

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Силы РФ ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Сегодня утром группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя. На ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", - написал он.

Балицкий отметил, что "ситуация напряженная, противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ". "Противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад", - добавил врио губернатора региона.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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