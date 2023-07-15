15 июля, 07:59

На Кубани в ДТП пострадали два пассажира рейсового микроавтобуса Симферополь - Латвия

Всего в транспортном средстве находились 14 пассажиров

ТАСС, 15 июля. Рейсовый микроавтобус Симферополь - Латвия в субботу врезался в столб на трассе Краснодар - Ейск, пострадали два пассажира, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сегодня, около 05:00, на 36-м км автодороги Краснодар - Ейск 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes сообщением Симферополь - Латвия превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два пассажира. Всего в момент ДТП в транспортном средстве находились 14 пассажиров", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали всю необходимую помощь, движение восстановили, устанавливаются обстоятельства ДТП. 

Теги:
ЛатвияРоссияКраснодарский крайКрым
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