В Москве в ДТП пострадала женщина на электросамокате

По данным прокуратуры, она проехала на красный свет по пешеходному переходу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Женщину госпитализировали после того, как она проехала на красный свет светофора на самокате по пешеходному переходу и ее сбила машина на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом в субботу сообщили в столичной прокуратуре.

"Ночью на Ломоносовском проспекте 26-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra совершил наезд на 25-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате. Женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.

В столичном ГУ МВД России уточнили, что ДТП произошло в 23:50 14 июля. Прокуратура Западного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии.