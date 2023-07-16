СМИ: в Финляндии на авиашоу разбился самолет

Пилот погиб

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Пилот погиб в результате крушения самолета на авиашоу в финском Коувола. Об этом в воскресенье сообщил портал Yle.

"Пилот выполнял в воздухе различные фигуры высшего пилотажа, затем начал снижение, после чего раздался хлопок", - передает портал слова очевидцев происшествия. Через некоторое время самолет "врезался в лесной массив неподалеку от места проведения авиашоу". Инцидент произошел около 14:00 (время совпадает с московским) в районе аэропорта Селянпяя, уточняет Yle.

По данным портала, никто из зрителей не пострадал. Полиция начала расследование по факту происшествия.