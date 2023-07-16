В Москве у одного из домов нашли годовалого ребенка

Мальчика без видимых телесных повреждений передали для осмотра медицинским работникам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В Москве у одного из домов на Сельскохозяйственной улице прохожие обнаружили годовалого мальчика. Об этом в воскресенье сообщила столичная прокуратура.

"Около одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице прохожие нашли годовалого ребенка. Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Позже стало известно, что ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже, оставшись без родительского присмотра.

"Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире, уснула, оставив ребенка без присмотра, - говорится в сообщении. - В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа".

По данным прокуратуры, матери ребенка 24 года. В сообщении отмечается, что ход и результаты проводимой по этому факту проверки контролируются прокуратурой.

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