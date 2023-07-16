На Ставрополье в ДТП погибли три человека

Среди них ребенок

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. В Кировском округе Ставрополья в аварии погибли мужчина и женщина, а также ребенок в возрасте 1,5 года. В больницу доставили одну пострадавшую, сообщается в воскресенье в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье днем на 52-м км автодороги Георгиевск - Урухское - Орловка. По предварительным данным, водитель "Камаза" выезжал с полевой дороги и не предоставил преимущество в движении ВАЗ-2107, двигавшемуся по главной дороге.

"От полученных травм на месте погибли 18-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе полуторагодовалый ребенок и 19-летняя девушка. 17-летняя пассажирка "семерки" доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления ГИБДД, за рулем грузовика находился 27-летний местный житель, ранее правила дорожного движения он не нарушал. Ребенка перевозили в легковом автомобиле без специального удерживающего устройства. Водитель ВАЗ-2107 получил права несколько месяцев назад. Обстоятельства происшествия уточняются.