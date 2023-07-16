В Москве неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане "Тануки"

Пострадал один человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал при распылении газового баллончика в ресторане в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане "Тануки" на Земляном валу, в результате происшествия один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, произошел конфликт в ресторане между посетителем и персоналом, в ходе которого мужчина распылил газовый баллончик и скрылся. "Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка и розыск правонарушителя", - сказали в полиции.