16 июля, 16:12

В двух населенных пунктах Саратовской области из-за дождя подтопило дома

Эвакуированы 45 человек, в том числе 6 детей

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Дома в двух населенных пункта в Озинском районе Саратовской области находятся в зоне подтопления в связи с обильным дождем. Эвакуированы 45 человек, в том числе 6 детей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области в воскресенье.

Дождевой поводок подтопил дома в селе Солянка и поселке Белоглинный.

"Всего в зоне подтопления находится 41 жилой дом, 41 придомовая территория. Эвакуировано 45 человек, в том числе 6 детей, - размещены у родственников. В связи с обильным выпадением осадков в виде дождя", - сообщили в управлении, уточнив, что в большинстве эвакуированы жители Солянки. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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