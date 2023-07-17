17 июля, 12:21

В китайской провинции Гуандун ожидают тайфун "Талим" в ближайшие часы

Обстановка в Гонконге, где повышен уровень погодной опасности из-за приближения тайфуна "Талим"
© Роман Баландин/ ТАСС

Его скорость ветра достигает 39 м/с

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. Четвертый в этом году в Тихоокеанском регионе тайфун "Талим" в ближайшие часы ударит по побережью южной китайской провинции Гуандун. Об этом говорится в опубликованном в понедельник вечером прогнозе метеорологической обсерватории Гонконга.

По оценкам специалистов, скорость ветра в центре тайфуна достигает 39 м/с. Он ударит по побережью между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс. жителей).

Ожидается, что после этого он пересечет полуостров Лэйчжоу, вновь уйдет в море и потом вновь обрушится на побережье между Гуанси-Чжуанским автономным районом КНР и северной вьетнамской провинцией Куангнинь.

Власти Гонконга отложили в воскресенье все массовые мероприятия, в понедельник в городе были отменены занятия в школах, наземный общественный транспорт частично приостановил движение. Гонконгская фондовая биржа также приняла решение полностью отменить торги.

Тропический шторм "Талим" сформировался в субботу в Южно-Китайском море. В воскресенье вечером он превратился в тайфун и продолжает набирать силу. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация