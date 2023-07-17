В китайской провинции Гуандун ожидают тайфун "Талим" в ближайшие часы

Его скорость ветра достигает 39 м/с

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. Четвертый в этом году в Тихоокеанском регионе тайфун "Талим" в ближайшие часы ударит по побережью южной китайской провинции Гуандун. Об этом говорится в опубликованном в понедельник вечером прогнозе метеорологической обсерватории Гонконга.

По оценкам специалистов, скорость ветра в центре тайфуна достигает 39 м/с. Он ударит по побережью между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс. жителей).

Ожидается, что после этого он пересечет полуостров Лэйчжоу, вновь уйдет в море и потом вновь обрушится на побережье между Гуанси-Чжуанским автономным районом КНР и северной вьетнамской провинцией Куангнинь.

Власти Гонконга отложили в воскресенье все массовые мероприятия, в понедельник в городе были отменены занятия в школах, наземный общественный транспорт частично приостановил движение. Гонконгская фондовая биржа также приняла решение полностью отменить торги.

Тропический шторм "Талим" сформировался в субботу в Южно-Китайском море. В воскресенье вечером он превратился в тайфун и продолжает набирать силу.