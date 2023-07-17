Губернатор Севастополя поручил разобраться в последствиях атаки БПЛА 16 июля

Михаил Развожаев также подтвердил информацию о беспилотнике, который атаковал Балаклавскую ТЭС 16 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник поручил ведомствам уточнить информацию о наличии повреждений у объектов городской инфраструктуры и разобраться в последствиях воскресной атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

"Прошла информация, что жертв и серьезных разрушений нет. Но эпизодически появлялась информация, что где-то на крышу упало, где-то трава загорелась. Очевидно, что последствия атаки привели к тому, что осколки [БПЛА] должны были куда-то упасть. Все осколки собраны, но надо уточнить, разобраться по поводу повреждений, по поводу ущерба, который нанесен гражданам", - сказал Развожаев, поручив при необходимости оказать помощь собственникам зданий.

Губернатор также подтвердил информацию о беспилотнике, который атаковал Балаклавскую ТЭС в воскресенье, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы недалеко от станции.

Развожаев отметил, что любая информация должна обобщаться, а о результатах должно оперативно сообщаться жителям. "По итогам атаки на Севастополь никакие объекты не были поражены или уничтожены, все это последствия падения подавленных РЭБ либо сбитых летательных аппаратов", - заключил губернатор.

Ранее власти Севастополя сообщали, что в результате массовой атакой беспилотников 16 июля никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Однако в Telegram-каналах и социальных сетях проходила информация о поврежденных зданиях и о возникшем пожаре вследствие возгорания сухой травы, жители связывали эту информацию с атакой БПЛА на город.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 16 июля была отражена атака вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате были сбиты над морем один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Затем глава Севастополя сообщил о девятом сбитом беспилотнике, а после еще один был подавлен РЭБ на внешнем рейде. Позднее силы РЭБ подавили беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС. В результате атак никто не пострадал.