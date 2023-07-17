С экс-главы ОБЭП полиции Ростова-на-Дону истребуют имущество на 130 млн рублей

В их числе 6 объектов недвижимости, 3 автомобиля, наличные и безналичные денежные средства

ТАСС, 17 июля. Генпрокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону на общую сумму 130 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там сообщили о проведенной прокурорами проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями Николая Щитова, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту получения взяток. "Основанием для проверки послужили сведения о том, что Щитов является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств. Установлено, что бывший сотрудник правоохранительных органов в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел активы стоимостью почти 134 млн рублей, в том числе 6 объектов недвижимости, 3 автомобиля, наличные и безналичные денежные средства. При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение", - сообщили в Генпрокуратуре.

В Гуковский городской суд Ростовской области направлено исковое заявление об обращении этого имущества в доход государства. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Щитова и других лиц, продолжается.