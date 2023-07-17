В Санкт-Петербурге в результате пожара на предприятии пострадали двое рабочих

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Двое рабочих пострадали в результате пожара на предприятии по производству полипропилена на севере Петербурга, их госпитализировали, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Площадь пожара составила 700 кв. м, его ликвидация заняла почти восемь часов. "Утром 17 июля 2023 года в производственном цехе компании Фасадные системы ИСМ, расположенном на 2-м Верхнем переулке, произошел пожар, в результате которого пострадали двое рабочих, которые в настоящее время госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда". Совместно с представителями МЧС и Государственной инспекцией труда следователи устанавливают обстоятельства пожара.

Сообщение о пожаре на производстве в Выборгском районе города поступило в 10:49. Его площадь на двух этажах цеха достигла 700 кв. м. Окончательно пожар удалось ликвидировать около 18:40. К ликвидации пожара привлекалось 15 единиц техники и 67 человек личного состава.