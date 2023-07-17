Самолет турецкой авиакомпании совершил срочную посадку в Бухаресте из-за угрозы взрыва

По данным румынских СМИ, Airbus A321 совершал полет по маршруту Стамбул - Дюссельдорф

БУХАРЕСТ, 17 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил в понедельник вынужденную посадку в Международном аэропорту имени Анри Коандэ в пригороде Бухареста из-за угрозы взрыва бомбы на борту. Об этом сообщила Румынская служба информации (РСИ, госбезопасность).

Согласно РСИ, группа саперов "выполняет соответствующие процедуры, пассажиры выведены из самолета, проверены и доставлены в безопасное место". "Будет проведена проверка багажа и всего самолета", - уточняется в сообщении.

По данным румынских СМИ, речь идет о самолете Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который совершал полет по маршруту Стамбул - Дюссельдорф.