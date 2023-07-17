Угроза взрыва в экстренно севшем в Бухаресте турецком самолете оказалась ложной

Пассажиры были выведены из самолета, проверены и доставлены в безопасное место

БУХАРЕСТ, 17 июля. /ТАСС/. Румынская служба информации (РСИ, госбезопасность) сообщила в понедельник, что угроза взрыва бомбы на борту турецкого пассажирского самолета, который совершил срочную посадку в Бухаресте, не подтвердилась.

На борту самолета Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который совершал полет по маршруту Стамбул - Дюссельдорф, находились 189 пассажиров, а также 7 членов экипажа.

"Сообщение с угрозой было передано из Турции в румынский командно-диспетчерский пункт, - отмечается в сообщении РСИ. - В результате переговоров диспетчера с пилотом было принято решение совершить посадку в бухарестском аэропорту Отопень".

Пассажиры были выведены из самолета, проверены и доставлены в безопасное место. Сотрудники РСИ проверили багаж и весь самолет, не обнаружив взрывного устройства.