Под Бердянском уничтожили неразорвавшийся фрагмент ракеты Storm Shadow

Ее используют Вооруженные силы Украины, сообщили в правоохранительных органах Запорожской области

ГЕНИЧЕСК, 18 июля. /ТАСС/. Неразорвавшийся фрагмент ракеты Storm Shadow, которую используют Вооруженные силы Украины, уничтожен в Бердянском районе, сообщили журналистам в правоохранительных органах Запорожской области.

"Правоохранительными органами Бердянска в ходе обследования района поражения ракеты Storm Shadow выявлены неразорвавшиеся компоненты смертоносного оружия. После обследования было принято решение об уничтожении обнаруженной кумулятивной части боеприпаса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "правоохранительные органы обеспечивают безопасность сельскохозяйственных угодий, населения региона и напоминают, что обо всех случаях обнаружения подозрительных и взрывчатых веществ следует обращаться в министерства чрезвычайных ситуаций или внутренних дел".