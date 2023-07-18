18 июля, 07:39
Военная операция на Украине

Под Бердянском уничтожили неразорвавшийся фрагмент ракеты Storm Shadow

© Правоохранительные органы Запорожской области/ ТАСС

Ее используют Вооруженные силы Украины, сообщили в правоохранительных органах Запорожской области

ГЕНИЧЕСК, 18 июля. /ТАСС/. Неразорвавшийся фрагмент ракеты Storm Shadow, которую используют Вооруженные силы Украины, уничтожен в Бердянском районе, сообщили журналистам в правоохранительных органах Запорожской области.

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"Правоохранительными органами Бердянска в ходе обследования района поражения ракеты Storm Shadow выявлены неразорвавшиеся компоненты смертоносного оружия. После обследования было принято решение об уничтожении обнаруженной кумулятивной части боеприпаса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "правоохранительные органы обеспечивают безопасность сельскохозяйственных угодий, населения региона и напоминают, что обо всех случаях обнаружения подозрительных и взрывчатых веществ следует обращаться в министерства чрезвычайных ситуаций или внутренних дел". 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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